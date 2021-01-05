رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شرطة واشنطن تعتقل زعيم جماعة مؤيدة لترامب بتهمة تدمير الممتلكات

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:22 ص
شرطة واشنطن
شرطة واشنطن
وكالات
طباعة
أكد متحدث باسم شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن اعتقال إنريكي تاريو زعيم جماعة "Proud Boys" المؤيدة للرئيس دونالد ترامب، بتهمة تدمير الممتلكات.

وأضاف المتحدث أنه لدى اعتقال تاريو كان بحوزته مخزني ذخيرة لأسلحة نارية وتم توجيه اتهام إليه.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن شرطة العاصمة ألقت القبض على إنريكي تاريو للاشتباه في إحراقه لافتة كنيسة تاريخية في واشنطن خلال احتجاجات الشهر الماضي.

وحث ترامب أنصاره على النزول إلى واشنطن للتعبير عن استيائهم من التصديق على انتخاب الرئيس المنتخب جو بايدن وروج لما وصفه بـ"التجمع الاحتجاجي الكبير" في واشنطن.

وكان لمجموعة "The Proud Boys" دور رئيسي في الاحتجاجات والمسيرات في منتصف ديسمبر والتي أفسحت المجال لصدامات عنيفة بين مؤيدي ترامب ومعارضيه وتخريب وتدمير الممتلكات في المدينة، بما في ذلك الكنائس التاريخية للسود.

وتستعد واشنطن لجولة جديدة من الاحتجاجات يوم الأربعاء، سينظمها مؤيدو ترامب رفضا لنتائج الانتخابات.

موضوعات متعلقة

الإسكندرية تحذر من شبورة مائية: تصل إلى حد الضباب

تخفيض 20% على تذاكر «مصر للطيران» بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة اليد

السعودية وقطر تتفقان على فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

الصور

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

حملات دورية على المنشآت العامة والخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

السعودية وقطر تتفقان على فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

مدرب ساوثهامبتون يبكى بعد فوز فريقه على ليفربول (فيديو)

ساوثهامبتون يعمق جراح ليفربول فى ختام منافسات الجولة 17 من الدورى الإنجليزى

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021

موسكو تُهاجم واشنطن بسبب قانون مكافحة المنشطات: «مسيّس»

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

ومن العشق ما قتل.. كيف دفع الحب الأول ناهد شريف للانتحار؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
لواء. محسن الفحام
الإرهاب المتحور
المزيد

الثقافة

حفل إنشاد دينى يحييه مشروع «روح» بساقية الصاوى.. الليلة

صدور كتاب «كامل التلمسانى.. السريالى فى مواجهة الواقعى»

منشورات المتوسط تطرح انتعاشة اللغة لعبد السلام بنعبد العالى

العودة إلى مدينة الحمير البيض.. قريبًا ديوان بالعربية للأمريكى جيمس تيت