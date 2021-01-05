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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم.. أسعار الذهب فى مصر الثلاثاء 5-1-2021

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:04 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
منة سالم
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يقدم لكم موقع "الدستور" في تقريره اليوم الثلاثاء 5-1-2021 سعر جرام الذهب عيار 21 حيث ارتفعت أسعار الذهب في مصر في مستهل التعاملات الصباحية اليوم، بالسوق المحلية المصرية.

محليًا، قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وارتفع الجرام 13 جنيهًا، مقارنة بأسعار أمس.

وعلي المستوي العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.68%، حيث صعد سعر الأوقية إلى نحو 31.81 دولار، لتسجل الأوقية 1930.4 دولار، وفقا لوكالة بلومبرج.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 5-1-2021


سعر جرام الذهب عيار 24 ( 960 جنيهًا )

استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 فى التعاملات ليصل إلى 960 جنيهً

سعر جرام الذهب عيار 21

تمن من أن يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي ( 840 جنيهًا )

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 ليصل الي 840 جنيهًا وهو الأكثر مبيعًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ( 720 جنيهات )

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 عند 720 جنيهات فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 6624 جنيهًا )

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر استقرار ليسجل 6624 جنيهًا، ويزِن 8 جرامات من عيار 21.

سعر أوقية الذهب عيار 24

سجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28380 جنيها وتزن نحو 30 جراما.

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وبدأت أسعار الذهب العام الجديد عند مستوى مرتفع وصعدت لذروة ثمانية أسابيع اليوم، إذ تعززت جاذبية الذهب كملاذ آمن جراء تزايد الإصابات بكوفيد-19 واحتمال فرض قيود أكثر صرامة لاحتواء الجائحة.

يشار الي أن الذهب هو الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه المستثمرون والعوام والدول، وأنه كلما انخفض الدولار عالميا زاد الإقبال على الذهب مما يرفع سعره.
يقدم لكم موقع «الدستور» في تقريره اليوم الثلاثاء 5-1-2021 سعر جرام الذهب عيار 21، حيث ارتفعت أسعار الذهب في مصر في مستهل التعاملات الصباحية اليوم، بالسوق المحلية المصرية.

محليًا، قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وارتفع الجرام 13 جنيهًا، مقارنة بأسعار أمس.

وعلي المستوي العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.68%، حيث صعد سعر الأوقية إلى نحو 31.81 دولار، لتسجل الأوقية 1930.4 دولار، وفقًا لوكالة بلومبرج.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 5-1-2021

سعر جرام الذهب عيار 24 (960 جنيهًا)

استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 فى التعاملات ليصل إلى 960 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي (840 جنيهًا)

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 ليصل إلى 840 جنيهًا، وهو الأكثر مبيعًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (720 جنيهًا)

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 عند 720 جنيهًا فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6624 جنيهًا)

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر استقرار ليسجل 6624 جنيهًا، ويزِن 8 جرامات من عيار 21.

سعر أوقية الذهب عيار 24

سجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28380 جنيهًا، وتزن نحو 30 جرامًا.

وبدأت أسعار الذهب العام الجديد عند مستوى مرتفع وصعدت لذروة ثمانية أسابيع اليوم، إذ تعززت جاذبية الذهب كملاذ آمن جراء تزايد الإصابات بـ«كوفيد-19»، واحتمال فرض قيود أكثر صرامة لاحتواء الجائحة.

يشار الي أن الذهب هو الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه المستثمرون والعوام والدول، وأنه كلما انخفض الدولار عالميا زاد الإقبال على الذهب مما يرفع سعره.

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