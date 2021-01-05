إغلاق 7 منشآت وتحصيل 10 آلاف جنيه غرامة فورية فى حى المنتزه بالإسكندرية

أغلق حي ثان المنتزه بالإسكندرية، 7 منشآت مخالفة لعدم الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال حملة مسائية بناءً على تعليمات اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء.وقامت الحملة برئاسة يحى زكريا، سكرتير عام الحي، وبحضور الدكتور محمد مسعد معاون محافظ الإسكندرية، وأسفرت عن تنفيذ الإغلاق الفوري لعدد 7 منشآت مخالفة لعدم الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم تحصيل غرامات فورية بإجمالي 10750 جنيهًا، وذلك بشوارع «صديقات الكتاب المقدس، أطلس، جمال عبد الناصر».وتشكلت الحملة من ممثلي الجهات المعنية «العضو القانوني بالمنتزه ثان، ومدير المتابعة الميدانية، ومسؤول الغلق بإدارة رخص المحلات».جاء ذلك وفقًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد بنطاق المحافظة، وتطبيق إغلاق المنشأت المخالفة حفاظًا على الصحة العامة من التعرض للمخاطر.