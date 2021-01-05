رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق 7 منشآت وتحصيل 10 آلاف جنيه غرامة فورية فى حى المنتزه بالإسكندرية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:49 ص
إغلاق منشآة
إغلاق منشآة
هبه عويضه
طباعة
أغلق حي ثان المنتزه بالإسكندرية، 7 منشآت مخالفة لعدم الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال حملة مسائية بناءً على تعليمات اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء.


وقامت الحملة برئاسة يحى زكريا، سكرتير عام الحي، وبحضور الدكتور محمد مسعد معاون محافظ الإسكندرية، وأسفرت عن تنفيذ الإغلاق الفوري لعدد 7 منشآت مخالفة لعدم الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم تحصيل غرامات فورية بإجمالي 10750 جنيهًا، وذلك بشوارع «صديقات الكتاب المقدس، أطلس، جمال عبد الناصر».

وتشكلت الحملة من ممثلي الجهات المعنية «العضو القانوني بالمنتزه ثان، ومدير المتابعة الميدانية، ومسؤول الغلق بإدارة رخص المحلات».

جاء ذلك وفقًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد بنطاق المحافظة، وتطبيق إغلاق المنشأت المخالفة حفاظًا على الصحة العامة من التعرض للمخاطر.
إغلاق منشآة
إغلاق منشآة
إغلاق منشآة
إغلاق منشآة
إغلاق منشآة
إغلاق منشآة
إغلاق منشآة
إغلاق منشآة
إغلاق منشآة
إغلاق منشآة

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: متابعة أكسجين المستشفيات إلكترونيًا.. وتوفر مخزون 12 ساعة

الإسكندرية تحذر من شبورة مائية: تصل إلى حد الضباب

خاص.. أول تعليق لـ أروى جودة على «مشهد هاني»

لبنان يعلن الإغلاق التام حتى الأول من فبراير لمواجهة كورونا

الصور

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

حملات دورية على المنشآت العامة والخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

السعودية وقطر تتفقان على فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

مدرب ساوثهامبتون يبكى بعد فوز فريقه على ليفربول (فيديو)

ساوثهامبتون يعمق جراح ليفربول فى ختام منافسات الجولة 17 من الدورى الإنجليزى

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021

موسكو تُهاجم واشنطن بسبب قانون مكافحة المنشطات: «مسيّس»

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

ومن العشق ما قتل.. كيف دفع الحب الأول ناهد شريف للانتحار؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
لواء. محسن الفحام
الإرهاب المتحور
المزيد

الثقافة

صدور كتاب «كامل التلمسانى.. السريالى فى مواجهة الواقعى»

منشورات المتوسط تطرح انتعاشة اللغة لعبد السلام بنعبد العالى

العودة إلى مدينة الحمير البيض.. قريبًا ديوان بالعربية للأمريكى جيمس تيت

افتتاح معرض «تواصل» بجاليرى المشربية.. 9 يناير