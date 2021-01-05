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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اعتقال نائبة اسكتلندية انتهكت قيود كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:39 ص
مارغريت فيرير
مارغريت فيرير
وكالات
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أفادت صحيفة "الجارديان" بأن الشرطة الأسكتلندية ألقت القبض على النائبة عن الحزب الوطني الأسكتلندي مارغريت فيرير بتهمة "انتهاك قيود فيروس كورونا".

وأعلنت شرطة أسكتلندا أن فيرير التي تبلغ 60 عاما، وجهت إليها تهمة الـ"سلوك المتهور" لعدم احترامها القوانين التي تحد من السفر والاتصال الاجتماعي.

وتم تعليق عضوية النائبة عن روذرغلين وهاميلتون الغربية من قبل "الحزب الوطني الأسكتلندي" في أكتوبر الماضي بعد أن اعترفت بالسفر إلى لندن وحضور المناقشات في مجلس العموم.

وأفادت الصحيفة بأنه "بعد أن تم إخبارها أن اختبارها كان لفيروس كورونا إيجابيا، سافرت فيرير إلى المنزل بالقطار من لندن إلى جلاسكو، واعترفت لاحقا بزيارة العديد من الشركات في روث رجغلين في اليوم الذي أجرت فيه الاختبار".

وأشارت إلى أن "شرطة العاصمة البريطانية لندن حققت في الحادث لكنها خلصت إلى عدم وقوع جريمة جنائية بموجب القوانين السارية في اليوم الذي سافرت فيه إلى لندن، ودخلت الضوابط القانونية في إنجلترا حيز التنفيذ بعد عدة أيام، لكن شرطة لندن نقلت ملفاتها إلى شرطة أسكتلندا".

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