افتتاح معرض «تواصل» بجاليرى المشربية.. 9 يناير

يفتتح في السادسة من مساء السبت 9 يناير الجاري٬ بجاليري المشربية بالمهندسين٬ المعرض الجماعي «تواصل»٬ وذلك فى عامه الثالث استكمالًا لمسيرة الدكتور سعيد عميرة والمهندسة ماجدة عميرة٬ ويستمر المعرض لمدة عشرة أيام.يأتي معرض «تواصل» الثالث هذا العام بمعاني كثيرة استكمالًا لمسيرة الدكور سعيد عميرة والمهندسة ماجدة عميرة الراحلين٬ لدعمهما الدائم ومشاركتهما في إثراء الحركة الفنية التشكيلية بعرض أعمال كبار وشباب الفنانين المصريين والعرب، بهدف التوعية بأهمية الفن التشكيلي بجميع تخصصاته وفروعه من خلال جاليري المشربية لتتواصل الأجيال الفنية من خلال الفكر والإبداع لنقل المعارف والخبرات..يشارك في المعرض كل من الفنانيين: «أحمد سيلمان، أحمد شعبان، أدهم بداوي، حنفي محمود، عبد الرحمن عوف، كلاي قاسم، محمد دمراوي، محمد ربيع، محمد سمير الجندي، محمود خطاب، مصطفى طه، مونل چنحو، وائل حمدان، وئام علي».