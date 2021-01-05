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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تماثل رئيس أبخازيا للشفاء من كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:14 ص
أصلان بجانيا
أصلان بجانيا
وكالات
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أعلن الخاس شولوكوا، رئيس قسم العلاقات الإعلامية بإدارة رئيس جمهورية أبخازيا، أن رئيس الجمهورية أصلان بجانيا المصاب بكوفيد-19 منذ نهاية ديسمبر، في حالة صحية جيدة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، أضاف أنه لم تظهر لدى رئيس الجمهورية أي مضاعفات نتيجة المرض وهو الآن في محل إقامته ويتلقى العلاج اللازم.

وأشار شولوكوا، إلى أن الرئيس يواصل العمل عن بعد وقال: "نأمل أن يتوجه بعد انتهاء المدة التي حددتها المعايير الصحية للعمل في مكتبه بمقر الرئاسة".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس أبخازيا بدء التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا في الجمهورية في فبراير 2021 وأنه تم شراء 20 ألف جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك v" المضاد لكورونا.

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