سقوط أمطار خفيفة على مدينة مرسى مطروح

شهدت مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، سقوط أمطار خفيفة، فيما أعلنت الأجهزة التنفيذية حالة الاستعداد القصوى تحسبًا لحدوث أي تداعيات.وأعلن رئيس المدينة أن غرفة عمليات المجلس تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى من المواطنين.وأنشئت شركة مياة مطروح شنايش لاستقبال تساقط مياه الأمطار القادمة، بعد حصر المناطق التي تتجمع بها مياه الأمطار.