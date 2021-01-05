اللبنانية سارة الزين بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر».. غدا

تحل الشاعرة اللبنانية سارة الزين٬ في السادسة من مساء غد الأربعاء، بضيافًة برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر".ومن المقرر أن تقرأ "الزين" قصيدتان بعنوان: "ابنة الشمس - أرملة الخليل".سارة الزين، روائية وشاعرة لبنانية٬ من جبل عامل بلدة شحور العاملية، في جنوب لبنان، ولدت في عام 1987، صدر لها أعمال: شعاع في الليل الحالك٬ جرح على عمق الزمن٬ ليتها تموت٬ وعلي شاطئ الخلود.شاركت في العديد من الأمسيات والمهرجانات اللبنانية والعربية وبقراءات وكتابات ن قدية حول بعض الدواوين لشعراء وكتاب لبنانيين وعرب.قدّمت لبعض الدواوين الشعرية العربية٬ كما شاركت ببحث حول إشكالية التحقيب في الأدب العربي في مؤتمر اللغة العربية في الجامعة الأمريكية في بيروت.