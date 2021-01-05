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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السفير الروسى يعلن استقرار الوضع فى بانجاسو جنوب إفريقيا الوسطى

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:27 ص
جنوب إفريقيا الوسطى
جنوب إفريقيا الوسطى
وكالات
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أشار فلاديمير تيتورينكو، سفير روسيا في بانجي، إلى أن الوضع في مدينة بانجاسو جنوب جمهورية إفريقيا الوسطى قد استقر تمامًا، وبات تحت سيطرة قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وأشار تيتورينكو إلى أنه نتيجة للقتال في المنطقة، أصيب عسكريان من جيش جمهورية إفريقيا الوسطى، وقتل بين المتمردين ستة مسلحين، وأصيب خمسة بحروح.

وأمس، ذكرت وكالة «فرانس برس» نقلًا عن بعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى، أن المتمردين تمكنوا من السيطرة على مدينة بانجاسو.

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