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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف: الالتفاف حول الرئيس وقضايا الوطن «واجب الوقت»

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:03 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
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صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأن الالتفاف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الوطني الحكيم وخلف قواتنا المسلحة الباسلة وحول قضايا الوطن "واجب الوقت".

وأضاف "جمعة"، أن ذلك هو الواجب في ضوء ما تشهده منطقتنا من تحديات وصراعات ونزاعات وتداعي الخونة والعملاء عليها لإضعافها وإنهاكها أو إفشالها وإسقاط دولها.

وأكد أن مصر كانت عبر تاريخها الطويل الصخرة التي تحطمت عليها أطماع الغزاة والطامعين من التتار وغيرهم، وكانت وستظل حائط الصد الحصين والأخير دائمًا عن أمتها وأمنها القومي، ومن فضل الله، أن جعل أمر المؤمنين بيد الله، ثم بأيديهم هم لا بأيدي غيرهم.


واستشهد بقوله سبحانه: {وَإِن تَصۡبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ لَا یَضُرُّكُمۡ كَیۡدُهُمۡ شَیۡـًٔا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا یَعۡمَلُونَ مُحِیطࣱ}، غير أن ذلك يستلزم إلى جانب الاعتصام بالله، العمل ثم العمل والأخذ بالأسباب ثم الأخذ بالأسباب، وتطهير صفوفنا أولا بأول من الخونة والعملاء والمأجورين والضرب على أيديهم بيد من حديد، فالحياد في قضايا الوطن في الأوقات الحاسمة خيانة لا تغتفر.

وعبادة "واجب الوقت" تعني أن تقوم بما عليك من الواجب الذي يقتضيه الظرف الحالي.

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