البرازيل تسجل إصابتين بكورونا المتحور المكتشف فى بريطانيا

أعلنت أمانة الصحة في ولاية ساو باولو البرازيلية تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا المتحور المكتشف في بريطانيا.وأوضحت الصحة البرازيلية، أن الإصابة الأولى تعود لامرأة تبلغ من العمر 25 عاما من مدينة ساو باولو خالطت وافدين من بريطانيا، أما الإصابة الثانية فسُجلت لدى رجل من سكان ساو باولو يبلغ من العمر 34 عاما وكان على تواصل بالمصابة.