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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

مدرب ساوثهامبتون يبكى بعد فوز فريقه على ليفربول (فيديو)

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:41 ص
رالف هازنهاتل
رالف هازنهاتل
وكالات
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ركع مدرب ساوثهامبتون على ركبتيه بعد أن أسقط ضيفه ليفربول (1-1) في المباراة التي جمعتهما، وذلك في ختام منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجلس رالف هازنهاتل على ركبتيه بعد انطلاق صفارة نهاية اللقاء، وزرف دموع الفرحة بانتصاره الكبير على ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب.

وأحرز المهاجم داني إنجز هدف الفوز الوحيد لأصحاب الأرض مبكرًا، في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء، على ملعب «سينت ماري» بمدينة ساوثهامبتون، بتسديدة رائعة في المقص الأيمن البعيد.

ورفع ساوثهامبتون رصيده بعد هذه الفوز إلى 29 نقطة، ويحتل المركز السادسة على سلم ترتيب «البريمير ليج»، بانتظار نتائج بعض المباريات المؤجلة لأندية أخرى.

بينما مني ليفربول بالهزيمة الثانية في الموسم الحالي «للبريمير ليج»، وتوقف رصيده عند 33 نقطة، ويتصدر ترتيب الدوري بفارق الأهداف أمام مانشستر يونايتد، الذي لديه مباراة مؤجلة، وبالتالي فرصة انتزاع الصدارة.
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