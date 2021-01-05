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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

أحمد جمال سعيد يستعد لبطولة «حلوة الدنيا سكر»

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:46 ص
أحمد جمال
أحمد جمال
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يواصل الفنان الشاب أحمد جمال سعيد تصوير دوره في العمل الدرامي "الدايرة" الذي يعرض حاليًا على إحدى القنوات الفضائية الخاصة، على أن ينتهي من تصوير دوره بالكامل في العمل خلال أيام قليلة.

وقال أحمد جمال سعيد، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط: "يتبقى لي 4 أيام تصوير فقط وأنتهي من تصوير دوري بالكامل في مسلسل الدايرة الذي سعدت بالعمل فيه خاصة وأنه يقدم حبكة درامية جديدة ومختلفة، وأتمنى أن ينال إعجاب المشاهدين".

وأضاف أحمد جمال أنه من المقرر أن يبدأ يوم الجمعة المقبل تصوير دوره في بطولة إحدى حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" أمام الفنانة الشابة "هنا الزاهد"، وهو العمل الدرامي المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وأعرب جمال عن سعادته البالغة بالمشاركة في مجموعة مميزة من الأعمال الدرامية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه يحاول دائما أن ينوع في الأدوار التي يقدمها، لكي يقدم للجمهور أعمالا فنية مميزة ترضيهم.

مسلسل "الدايرة" بطولة أحمد صلاح حسني، وإيمان العاصي، وإيناس كامل، ومي القاضي، ومحمد علاء، وإسلام جمال، ومحمد علي رزق، وسامية الطرابلسي، ومها أبو عوف، ومحمود حافظ، وأماني كمال، وعماد رشاد.

أما "حلوة الدنيا سكر" فمن إخراج خالد الحلفاوي، ويكتبه 8 مؤلفين، وهم إياد صالح، وضياء محمد، وفيدرا أحمد المصري، وهشام إسماعيل، وهند فايد، ومحمد جلال، وإيهاب بليبل، وأيمن الشايب، والعمل تدور فكرته في 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف من حيث الكاتب والأبطال، مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل.

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