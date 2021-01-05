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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فى أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا.. المملكة المتحدة تسجل 58 ألفا و784 حالة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:06 ص
كورونا في المملكة
كورونا في المملكة المتحدة
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سجلت المملكة المتحدة 58 ألفا و784 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في أعلى حصيلة يومية للإصابات حتى الآن.

وذكرت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، أن بذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في جميع أنحاء بريطانيا منذ بداية الوباء إلى مليونين و713 ألفا و563 حالة.. مشيرة إلى وفاة 407 أشخاص ليصل الإجمالي الرسمي إلى 75431 حالة وفاة.

ونقلت الصحيفة عن المديرة الطبية للصحة العامة في إنجلترا الدكتورة إيفون دويل قولها "إن الارتفاع المستمر في عدد الحالات والوفيات بمثابة تحذير مرير لنا جميعًا".. مشددة على ضرورة الالتزام بالحفاظ على مسافة مع الآخرين، وغسل اليدين وارتداء الكمامة.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن الاستعداد لإغلاق وطني جديد، ووضع تدابير طوارئ جديدة بسبب التصاعد السريع في أعداد الحالات في جميع أنحاء البلاد، وسيتم مناقشة الإجراءات الجديدة مع البرلمان غدًا الأربعاء.

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