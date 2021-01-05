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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ساوثهامبتون يعمق جراح ليفربول فى ختام منافسات الجولة 17 من الدورى الإنجليزى

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:15 ص
ليفربول
ليفربول
وكالات
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مني فريق ليفربول بهزيمة مؤثرة على يد مضيفه ساوثهامبتون (0-1) في المباراة التي جمعتهما في ختام منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في انتصارهم لمهاجمهم داني إنجز الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لهم مبكر، في الدقيقة الثانية من انطلاق صفارة بداية اللقاء، على ملعب «سينت ماري» بمدينة ساوثهامبتون.

وتعرض فريق ليفربول للهزيمة الثانية في الموسم الحالي «للبريمير ليج»، وتوقف رصيده عند 33 نقطة، في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام مانشستر يونايتد، الذي لديه مباراة مؤجلة وبالتالي فرصة انتزاع الصدارة.

بينما رفع ساوثهامبتون رصيده بعد هذا الفوز الثمين، إلى 29 نقطة، ويشغل المرتبة السادسة على سلم ترتيب الدوري، بانتظار نتائج بعض المباريات المؤجلة.

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