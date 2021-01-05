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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الشبورة وسيارات النقل تهدد مسافرى طريق «السويس-القاهرة» (صور)

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:35 ص
الشبورة المائية
الشبورة المائية
كريم أنور
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انتشرت الشبورة المائية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بأجواء طريق السويس - القاهرة، مما تسبب في صعوبة الرؤية الأفقية.

وواجه المسافرون، عبر طريق السويس - القاهرة خطرا مزدوجا، من صعوبة الرؤية بسبب الشبورة، واقتحام سيارات النقل للحارات المخصصة للسيارات الملاكي.

ولجأ المسافرون إلى الاحتماء بالوقوف بحواف الطريق، أو السير أقصى اليمين مع إنارة أضواء كشافات الانتظار لتنبيه السيارات القادمة من الخلف.

وكان طريق السويس القاهرة خلال الأسبوع الأخير قد شهد غلقا تاما في الفترة بين الفجر والعاشرة صباحا من كل يوم، بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي تعوق الرؤية الأفقية لقائدي السيارات.
الشبورة المائية
الشبورة المائية
الشبورة المائية
الشبورة المائية
الشبورة المائية
الشبورة المائية
الشبورة المائية
الشبورة المائية
الشبورة المائية
الشبورة المائية

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