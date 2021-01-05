مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض، وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضًا 382.59 نقطة، أو1.25%، ليصل إلى 30223.89 نقطة.وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 55.42 نقطة، أو 1.48%، ليصل إلى 3700.65 نقطة.وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 193.62 نقطة، أو 1.5%، ليصل إلى 12694.66 نقطة.