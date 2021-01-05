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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وزير خارجية إيران: رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% يتناسب كليًا مع الاتفاق النووى

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 06:09 ص
محمد جواد ظريف
محمد جواد ظريف
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أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن استئناف بلاده لتخصيب اليورانيوم عند مستوى 20% يتناسب كليًا مع الاتفاق النووي، مشيرًا إلى أن طهران تشترط التزام جميع الأطراف بالاتفاق مقابل عدولها عن هذه الإجراءات.

وقال "ظريف": "استئنافنا لتخصيب اليورانيوم عند مستوى 20% هو تطبيق لقرار البرلمان، وتم إخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية على النحو المطلوب".

وأضاف أن هذا القرار أيضًا "يتناسب كليًا مع الفقرة 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، بعد سنوات من عدم التزام العديد من المشاركين الآخرين في الاتفاق".

وأكد ظريف أنه "يمكننا العدول عن إجراءاتنا بالكامل (تقليص التعهدات النووية لإيران) عند الامتثال الكامل من قبل جميع أطراف الاتفاق النووي".

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي اعتبر، الإثنين، أن إقدام إيران على رفع نسبة تخصيب اليورانيوم بمحطة فوردو النووية إلى 20 بالمئة، سيكون بمثابة "خروج كبير" عن التزاماتها وفقا للاتفاق النووي، مشيرًا إلى أهمية تجنب أي خطوات قد تقوّض استمرار الاتفاق.

وكان الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قد أعلن، في تصريح لوكالة مهر بوقت سابق من اليوم، أن بلاده "بدأت عملية تخصيب اليورانيوم في مجمع فوردو (جنوب العاصمة طهران) بنسبة 20 بالمئة".

وأبلغت إيران، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أيام، باعتزامها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة، ما يمثل عودة لمستوى التخصيب الذي كان معمولا به قبل التوصل لاتفاق بشأن برنامج إيران النووي في 2015 بين طهران من جهة وبين روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين من جهة أخرى.

وصوت البرلمان الإيراني، لصالح إلزام الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، في تطور جديد يلي قرار إيران السابق بتخفيف التزاماتها ضمن الاتفاق النووي لعام 2015 ردا على الانسحاب الأميركي منه عام 2018.

وكانت إيران قد رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم من 2 بالمئة إلى 5 بالمئة في سياق تخفيض التزاماتها النووية ردا على انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق النووي (الموقع عام 2015 بين إيران من جهة وبين روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين من جهة أخرى)، وقامت طهران بعدها برفع كامل القيود على التخصيب.

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