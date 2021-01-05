مالى تمدد تعطيل المدارس والجامعات إلى 25 يناير

قررت الحكومة المالية تأجيل افتتاح المدارس والجامعات إلى 25 يناير الجاري.وأكد بيان رسمي بثته الإذاعة المالية، أنه تقر تأجيل إعادة افتتاح المدارس والجامعات نظرا للوضع الصحي في مالي المرتبط بوباء كورونا المستجد، وذلك بعد أن سجلت وزارة الصحة المالية 7253 حالة جديدة.فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 4913، ووصل إجمالي حالات الوفاة إلى 278 وفاة.