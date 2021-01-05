تونس تسجل 1252 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة التونسية، 62 وفاة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و862 حالة.وذكرت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم تسجيل 1252 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 144 ألفًا و796 حالة.