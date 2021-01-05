كوبا تسجل 316 إصابة بكورونا والإجمالى يبلغ 12 ألفا و740 حالة

سجلت وزارة الصحة في كوبا، 316 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 12 ألفا و740 حالة.ونقلت وكالة "برنسا لاتينا" الكوبية، عن الوزارة قولها، إن 172 من هؤلاء المُصابين الجدد خالطوا مُصابين، فيما أصيب 127 شخصًا بالعدوى في الخارج، فيما لم يتحدد سبب إصابة الـ17 المتبقين.. مشيرة إلى أن 168 من المصابين ذكور و148 من الإناث.وأوضحت أن غالبية المصابين في حالة مستقرة، فيما يوجد 14 مريضًا بالعناية المركزة لخطورة حالتهم، منهم 6 في حالة حرجة.. لافتة إلى أن إجمالي المتعافين بلغ 10 آلاف و837 متعافيا، بعد خروج 161 حالة من مستشفيات العزل.