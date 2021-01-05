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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تطالب إيران بالإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:04 ص
ناقلة النفط
ناقلة النفط
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دعت الحكومة الكورية الجنوبية إلى الإفراج في أقرب وقت عن ناقلة نفط ترفع علمها والتي احتجزتها إيران في الخليج العربي.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وزارة الخارجية قولها، في بيان،"تأكدت الوزارة والسفارة الكورية لدى إيران من أن الطاقم بخير، ونطالب بالإفراج المبكر عن السفينة"، موضحة أن وحدة "تشونغ هيه" لمكافحة القرصنة تتجه نحو مكان الحادث، وأنها ستستجيب للحادث بالتعاون مع وزارتي الخارجية والثروة السمكية، وقوة البحرية المتعددة الجنسيات التي تعمل في المياه القريبة.

يُذكر أن الحرس الثوري الإيراني استولى على الناقلة "هانكوك كيمي" ويوجهها إلى بندر عباس، وهي مدينة ساحلية على الساحل الجنوبي لإيران، مؤكدًا أن "القضية سيتم التعامل معها من قبل المسؤولين القضائيين".

وكانت السفينة، انطلقت من ميناء الجبيل في المملكة العربية السعودية متوجهة إلى الإمارات العربية المتحدة، تقل 20 فردًا على متنها، من بينهم 5 من كوريا الجنوبية، و11 من ميانمار، واثنين من كل من إندونيسيا وفيتنام.

ونفى مسؤول في شركة "دي إم شيبينغ"، المُشغلة لناقلة النفط، المزاعم بأن السفينة قد لوثت المياه في الخليج العربي، مشيرًا إلى أن القوات الإيرانية تواصلت مع السفينة أثناء إبحارها في المياه الدولية، ولم يكن هناك أي تلوث، وصعد أفراد الحرس الثوري إلى السفينة وطالبوا الطاقم بالخضوع للفحص في المياه الإيرانية، وتساءل (قبطان السفينة) لماذا يجب عليهم التوجه إلى المياه الإيرانية، لكنهم لم يحصلوا على إجابة.

وأثناء عملية الاستيلاء، ضغط القبطان على زر الإنذار لمكافحة القرصنة، مع استمرار الشركة في كوريا في مراقبة الموقف من خلال نظام كاميرات المراقبة.

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