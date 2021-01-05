تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 5-1-2021
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:10 ص
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ننشر حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء حيث تعاني مصر تقلبًا شديدًا بين الرياح والشبورة المائية والبرودة الشديدة، فيتساءل المواطنون داخل جمهورية مصر العربية عن تغيرات الطقس ودراجات الحرارة بشكل يومي ولحظي أيضًا.
وننشر لمتابعي «الدستور» توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بشكل يومي:
كما تشهد سماء مصر صباحا وجود شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى (القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد).
وعن الأمطار:
1 - سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترت متقطعة.
وعن الرياح:
1 - حالة جنوب الصعيد معتدلة.
1 - حالة البحرين المتوسط والأحمر، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.
2 - حالة البحرالأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.
(القاهرة 22 13 - الإسكندرية 22 12 - وادي النطرون 21 12 - طنطا 22 12 - شبين الكوم 22 13 - دمنهور 22 12 - بلطيم 21 14 - مطروح 22 10 - السلوم 20 11 - سيوة 20 08 - بورسعيد 22 14 - دمياط 22 13 - الزقازيق 22 13 - المنصورة 22 12).
الطقس اليوم
(الإسماعيلية 23 11 - السويس 22 12 - العريش 21 11 - رفح 20 11 - رأس سدر 20 12 - نخل 20 04 - نويبع 24 18 - طابا 22 13 - كاترين 20 05 - الطور 24 13 - شرم الشيخ 26 16 - الغردقة 24 15 - مرسى علم 24 15).
وننشر لمتابعي «الدستور» توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بشكل يومي:
حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاءوتشهد مصر بدءًا من فجر اليوم الثلاثاء درجات حرارة مائلة للدفء نهارًا على (القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية)، وطقسًا دافئا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تشهد ليلا طقسًا شديد البرودة على (شمال وجنوب الصعيد،)، وبارد علي (القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء).
كما تشهد سماء مصر صباحا وجود شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى (القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد).
وعن الأمطار:
1 - سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترت متقطعة.
وعن الرياح:
1 - حالة جنوب الصعيد معتدلة.
1 - حالة البحرين المتوسط والأحمر، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.
2 - حالة البحرالأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة اليومالعظمى الصغرى
(القاهرة 22 13 - الإسكندرية 22 12 - وادي النطرون 21 12 - طنطا 22 12 - شبين الكوم 22 13 - دمنهور 22 12 - بلطيم 21 14 - مطروح 22 10 - السلوم 20 11 - سيوة 20 08 - بورسعيد 22 14 - دمياط 22 13 - الزقازيق 22 13 - المنصورة 22 12).
الطقس اليوم
(الإسماعيلية 23 11 - السويس 22 12 - العريش 21 11 - رفح 20 11 - رأس سدر 20 12 - نخل 20 04 - نويبع 24 18 - طابا 22 13 - كاترين 20 05 - الطور 24 13 - شرم الشيخ 26 16 - الغردقة 24 15 - مرسى علم 24 15).