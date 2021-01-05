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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيويورك تسجل أول إصابة بكورونا المتحور

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:17 ص
كورونا في نيويورك
كورونا في نيويورك
عبير سليم
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أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، الإثنين، عن تسجيل أول إصابة بكورونا المتحور الأكثر عدوى والمعلن عنه في بريطانيا مؤخرا.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، قال كومو: "إن المصاب في الستينات من عمره وهو في حالة جيدة، لكنه لم يكن مسافرا، مما يرجح انتشار العدوى محليا"، مبينا أن الرجل يعمل في متجر مجوهرات في ساراتوجا سبرينغز.

ودعا كل شخص زار المتجر المذكور بين 18 و24 ديسمبر إلى إجراء فحوصات كورونا.

كما أعلن أنه يخطط لاقتراح قانون من شأنه أن يجرم بيع أو إعطاء لقاح كورونا لمن يحاولون تلقيه قبل حلول دورهم، مذكرا بأنه حتى الآن يحق للعاملين في مجال الرعاية الصحية والأشخاص الذين يعيشون في دور رعاية المسنين الحصول على اللقاحات.

وتوجه إلى مقدمي الخدمات الصحية قائلا: "إذا كان هناك أي احتيال عبر السماح للناس بالتقدم على الآخرين أو بيع اللقاحات ستفقدون رخصة ممارسة المهنة".

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