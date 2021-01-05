تفاصيل خطة «الأوقاف» 2021.. عمارة المساجد ورفع العائدات لمليارى جنيه

قال الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن عام 2021م في الأوقاف هو عام الوعي، مشيرًا إلى أن الوزارة ستبدأ بتفعيل استراتيجية "بناء الوعي" التي تم إطلاقها بالشراكة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى استكمال مسيرة الوزارة في مجالات التدريب ومجال التأليف والترجمة والنشر.وأضاف حسن أن الوزارة ستستهل العام الجديد بعدة إصدارات جديدة وهامة في مقدمتها ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأوردية، وترجمة كتابين في الخطابة، وعدد من الإصدارات الجديدة من أهمها ثلاثة كتب ضمن سلسلة "رؤية" للنشء.وتابع: "سنستهل العام الجديد بتكثيف برامج التدريب والتأهيل، حيث تستأنف الدفعة الثانية من الدارسين بأكاديمية الأوقاف دراستها يوم الثلاثاء القادم الموافق 5-1-2021 م، وسيتم التوسع في القوافل الدعوية المحلية والدولية، حيث يسافر وفد دعوي رفيع المستوى يضم خمسة أئمة وخمس واعظات يجوبون عددًا من الأقاليم السودانية، بالمشاركة مع زملائهم السودانيين في الفترة من 1 إلى 10 فبراير القادم.وأوضح المتحدث باسم الأوقاف أن شهر مارس القادم سيشهد مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان "حوار الأديان والثقافات"، بمشاركة نخبة من القيادات الدينية والثقافية والإعلامية من مختلف دول العالم.وأما في مجال عمارة المساجد، أكد أن الوزارة تستهدف إحلال وتجديد خمسمائة مسجد من تنفيذ الوزارة ومن مواردها الذاتية، إضافة إلى ما يتم تنفيذه بالجهود الذاتية وتحت إشراف الوزارة، كما تستهدف توفير نحو (800) ألف متر سجاد لفرش المساجد، وافتتاح (300) مدرسة قرآنية وعلمية جديدة، فضلًا عن إطلاق الوزارة مطلع العام عددًا من البرامج التدريبية المتخصصة والمسابقات القرآنية العلمية والثقافية، مع توفير الزي الأزهري كاملًا لجميع الأئمة.وفِي مجال الأوقاف، لفت إلى أن الوزارة تستهدف الوصول بعائداتها إلى ملياري جنيه، وستكمل مع مطلع العام الجديد الألف مسجد الثانية في مشروع الأذان الموحد، وتستهدف الوصول إلى الألف الثالثة في النصف الأول منه.وأكد المتحدث الرسمي، أن عام 2021م هو عام التحديث والتطوير، ولا سيما بعد اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة وصدور القرار الوزاري بتنفيذه.وصرح بأن عام 2021 م هو عام الدفع بمزيد من الشباب وضخ مزيد من الدماء الجديدة في جميع مفاصل العمل القيادي والدعوي بالوزارة، وأنه قد تم الدفع بـ13 قيادة نسائية منهن أربعة وكلاء وزارة مع تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد.وأفاد بأن الوزارة ستشهد نقلة نوعية في مجال الدعوة الإلكترونية وبخاصة مع إعداد عدد كبير من الكوادر المؤهلة لذلك في أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.