رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

تفاصيل خطة «الأوقاف» 2021.. عمارة المساجد ورفع العائدات لمليارى جنيه

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:23 ص
الدكتور عبد الله
الدكتور عبد الله حسن
أميرة العناني
طباعة
قال الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن عام 2021م في الأوقاف هو عام الوعي، مشيرًا إلى أن الوزارة ستبدأ بتفعيل استراتيجية "بناء الوعي" التي تم إطلاقها بالشراكة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى استكمال مسيرة الوزارة في مجالات التدريب ومجال التأليف والترجمة والنشر.

وأضاف حسن أن الوزارة ستستهل العام الجديد بعدة إصدارات جديدة وهامة في مقدمتها ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأوردية، وترجمة كتابين في الخطابة، وعدد من الإصدارات الجديدة من أهمها ثلاثة كتب ضمن سلسلة "رؤية" للنشء.

وتابع: "سنستهل العام الجديد بتكثيف برامج التدريب والتأهيل، حيث تستأنف الدفعة الثانية من الدارسين بأكاديمية الأوقاف دراستها يوم الثلاثاء القادم الموافق 5-1-2021 م، وسيتم التوسع في القوافل الدعوية المحلية والدولية، حيث يسافر وفد دعوي رفيع المستوى يضم خمسة أئمة وخمس واعظات يجوبون عددًا من الأقاليم السودانية، بالمشاركة مع زملائهم السودانيين في الفترة من 1 إلى 10 فبراير القادم.

وأوضح المتحدث باسم الأوقاف أن شهر مارس القادم سيشهد مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان "حوار الأديان والثقافات"، بمشاركة نخبة من القيادات الدينية والثقافية والإعلامية من مختلف دول العالم.

وأما في مجال عمارة المساجد، أكد أن الوزارة تستهدف إحلال وتجديد خمسمائة مسجد من تنفيذ الوزارة ومن مواردها الذاتية، إضافة إلى ما يتم تنفيذه بالجهود الذاتية وتحت إشراف الوزارة، كما تستهدف توفير نحو (800) ألف متر سجاد لفرش المساجد، وافتتاح (300) مدرسة قرآنية وعلمية جديدة، فضلًا عن إطلاق الوزارة مطلع العام عددًا من البرامج التدريبية المتخصصة والمسابقات القرآنية العلمية والثقافية، مع توفير الزي الأزهري كاملًا لجميع الأئمة.

وفِي مجال الأوقاف، لفت إلى أن الوزارة تستهدف الوصول بعائداتها إلى ملياري جنيه، وستكمل مع مطلع العام الجديد الألف مسجد الثانية في مشروع الأذان الموحد، وتستهدف الوصول إلى الألف الثالثة في النصف الأول منه.

وأكد المتحدث الرسمي، أن عام 2021م هو عام التحديث والتطوير، ولا سيما بعد اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة وصدور القرار الوزاري بتنفيذه.

وصرح بأن عام 2021 م هو عام الدفع بمزيد من الشباب وضخ مزيد من الدماء الجديدة في جميع مفاصل العمل القيادي والدعوي بالوزارة، وأنه قد تم الدفع بـ13 قيادة نسائية منهن أربعة وكلاء وزارة مع تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد.

وأفاد بأن الوزارة ستشهد نقلة نوعية في مجال الدعوة الإلكترونية وبخاصة مع إعداد عدد كبير من الكوادر المؤهلة لذلك في أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

موضوعات متعلقة

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

لبنان يعلن الإغلاق التام حتى الأول من فبراير لمواجهة كورونا

رابط موقع مبادرة إحلال السيارات وكيفية التسجيل فيه

الإسكندرية تحذر من شبورة مائية: تصل إلى حد الضباب

الصور

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

حملات دورية على المنشآت العامة والخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

السعودية وقطر تتفقان على فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

الصين تحطم الرقم القياسى العالمى فى توليد الطاقة الكهرمائية

مدرب ساوثهامبتون يبكى بعد فوز فريقه على ليفربول (فيديو)

ساوثهامبتون يعمق جراح ليفربول فى ختام منافسات الجولة 17 من الدورى الإنجليزى

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

ومن العشق ما قتل.. كيف دفع الحب الأول ناهد شريف للانتحار؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
لواء. محسن الفحام
الإرهاب المتحور
المزيد

الثقافة

حفل إنشاد دينى يحييه مشروع «روح» بساقية الصاوى.. الليلة

صدور كتاب «كامل التلمسانى.. السريالى فى مواجهة الواقعى»

منشورات المتوسط تطرح انتعاشة اللغة لعبد السلام بنعبد العالى

العودة إلى مدينة الحمير البيض.. قريبًا ديوان بالعربية للأمريكى جيمس تيت