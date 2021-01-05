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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة السكرتير المساعد بمحافظة أسوان بفيروس كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:26 ص
أيمن رضا
أيمن رضا
أسوان_إسراء توفيق
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كشف مصدر طبي بمديرية الصحة بأسوان، عن إصابة العميد أيمن رضا السكرتير المساعد لمحافظ أسوان بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، خلال أداء عمله.

وذكر المصدر في تصريح خاص لـ''الدستور''، أن حالته الصحية مستقرة، وتم عزله منزليًا داخل استراحته بمحافظة أسوان، وذلك بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية الخاصة به.

وأوضح أنه سبق قبل أجراء العينة ظهور أعراض فيروس كورونا، والتي من أبرزها ارتفاع درجة الحرارة ما أدى إلى أنه على الفور قام بعمل المسحة الطبية للتأكد من إصابته.

واستكمل المصدر لـ''الدستور'' أن السكرتير المساعد لمحافظ أسوان يتبع البروتوكول العلاجي الذي نصته وزاره الصحة للشفاء من كورونا بالعزل المنزلي، والذى يشمل مجموعة من الأدوية أبرزها المضادات الحيوية، بجانب أدوية انخفاض درجه الحرارة، وأن يتم الاستمرار على هذة الأدوية لمدة ١٤ يوما، ومع بداية اليوم الـ٩ تبدأ أعراض الفيروس في الاختفاء من جسم المصاب.

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