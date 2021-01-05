إصابة السكرتير المساعد بمحافظة أسوان بفيروس كورونا

كشف مصدر طبي بمديرية الصحة بأسوان، عن إصابة العميد أيمن رضا السكرتير المساعد لمحافظ أسوان بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، خلال أداء عمله.وذكر المصدر في تصريح خاص لـ''الدستور''، أن حالته الصحية مستقرة، وتم عزله منزليًا داخل استراحته بمحافظة أسوان، وذلك بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية الخاصة به.وأوضح أنه سبق قبل أجراء العينة ظهور أعراض فيروس كورونا، والتي من أبرزها ارتفاع درجة الحرارة ما أدى إلى أنه على الفور قام بعمل المسحة الطبية للتأكد من إصابته.واستكمل المصدر لـ''الدستور'' أن السكرتير المساعد لمحافظ أسوان يتبع البروتوكول العلاجي الذي نصته وزاره الصحة للشفاء من كورونا بالعزل المنزلي، والذى يشمل مجموعة من الأدوية أبرزها المضادات الحيوية، بجانب أدوية انخفاض درجه الحرارة، وأن يتم الاستمرار على هذة الأدوية لمدة ١٤ يوما، ومع بداية اليوم الـ٩ تبدأ أعراض الفيروس في الاختفاء من جسم المصاب.