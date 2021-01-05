محمد شبانة يرد على انتقادات الصحفيين لآلية تجديد الاشتراك بمشروع العلاج

أصدر محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، بيانا منذ قليل، رد فيه على انتقادات أعضاء النقابة على آلية تجديد الاشتراك بمشروع العلاج.وقال شبانة: "تم فتح باب الاشتراك لمشروع العلاج وسداد رسوم الاشتراك السنوية بالنقابة لمدة أربعة أيام قبل نهاية العام واستقبل مبنى النقابة خلالها ١٩١٩ زميل وزميلة قاموا بالاشتراك وهناك زملاء اصطحبوا أصدقاء أو أقارب معهم بجانب زملاء آخرين ارتادوا مبنى النقابة بالأيام الأربعة لخدمات أخرى، وبالتالي وصل العدد إلى أكثر من ٢٥٠٠ زميل وزميلة إلى جانب الموظفين والعمال وشركة الصيانة، أي أن مبنى النقابة ارتاده بمتوسط من ٦٥٠ إلى ٧٠٠ شخص في اليوم الواحد، وعلى الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية؛ إلا أنه أمر في غاية الخطورة في ظل تفشى وباء كورونا، وإصابة شخص واحد فقط وسط هذا المجموع الكبير ستكون كارثة ولا شك في ذلك.وأضاف: "قرر مجلس النقابة بالإجماع حفاظا على أرواح وصحة الزملاء الاتفاق مع شركة فورى لتكون الاشتراكات جميعها من خلالها سواء الاشتراك السنوي أو اشتراك العلاج أو رسوم استخراج بطاقة العضوية، وتم الاتفاق السريع مع شركة فوري من خلال لجنة الخدمات ومقررها الزميل محمد يحيى يوسف عضو المجلس وعملت اللجنة مع موظفي النقابة مع شركة فوري على مدار الأيام الأخيرة دون راحة لإنهاء الأمر برمته ليكون الاشتراك بشكل طبيعي في غضون ساعات عن طريق فوري وحتى منتصف شهر فبراير القادم".وعلق: "بعض الزملاء ينتابهم القلق من تغيير طريقة الاشتراك وهو أمر مفهوم ولكن الظروف تجعلنا نتفهم أكثر، خاصة وأن الطريقة سهلة وميسرة".وتابع: "كل الزملاء والزميلات الذين طلبوا خدمات سواء تحويلات لمستشفيات أو استمارات لتحاليل أو آشعات أو آية خدمات طبية خلال الأيام الأخيرة تم تقديم الخدمات لهم دون أية تقصير نهائيا ومن يحتاج ذلك حتى تنطلق الخدمة عليه فقط استخدام نفس الطريقة التقليدية بالاتصال عبر الواتس بموظف مشروع العلاج أو بالسكرتير العام".