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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

بعد توجيهات الرئيس.. القصة الكاملة لتطوير المحاجر

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:55 ص
تطوير المحاجر
تطوير المحاجر
سالي رطب
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واجه قطاع المحاجر في السنوات الماضية أزمات كثيرة أصبح أغلبها في طريقه نحو الحل بعد مجموعة من القرارات اتخذتها الحكومة لتطوير هذا القطاع للاستفادة القصوى منه واستغلاله لدعم الاقتصاد.

مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للتطوير الشامل لمنظومة المحاجر على مستوى الجمهورية وفق آلية مركزية موحدة تحقق الحوكمة وترسي مبادئ واضحة للعلاقة ما بين المستثمرين والدولة بهدف حسن ادارة الموارد الطبيعية للدولة تعرض "الدستور" القصة الكاملة لخطة التطوير.

بدأ اهتمام الدولة بتطوير المحاجر وتحقيق الاستفادة القصوى منها بعد إشارة الرئيس عبدالفتاح السيسي عام ٢٠١٤ في إحدى مؤتمراته للإعلان عن تعديل قانون الثروة المعدنية لضبط عمل القطاع وزيادة العائد الاقتصادى من قطاع المحاجر الذي عانى لسنوات طويلة من الإهمال وعدم الاستغلال الأمثل له.

بعد حديث الرئيس بعام واحد وبالتحديد في عام 2015 أجرت الحكومة ممثلة فى عدد من الوزارات والهيئات منها وزارة البترول ووزارة التنمية المحلية، تعديلات موسعة على القانون ولائحته التنفيذية، وتم إقرار مشروع التعديلات فى صورتها الأولية نهاية 2015.

بعد نشر المسودة النهائية للتعديلات على القانون نهاية سبتمبر الماضي، والمقرر مناقشتها في أول اجتماع وزاري؛ تمهيدًا لإصدار الموافقة النهائية عليها، والهدف من تعديل القانون، تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية عبر تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات على الخامات التعدينية السارية منذ 1956 وبما يتناسب مع الأسعار العالمية.

قانون استغلال المحاجر
أقر مجلس النواب قانون المحاجر لتكون القواعد والإجراءات الواردة بالاتفاقية التي قالت إن موارد الدولة الطبيعية من خامات المناجم والمحاجر والملاحات الواقعة في الأراضي المصرية ملك للشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.

وتضمن حق "الاستغلال"، المنصوص عليه في الاتفاقية، كافة الإنشاءات والعمليات والأنشطة اللازمة لتجهيز المواد الخام من محاجر وملاحات، وكل ما يتعلق بعمليات استخراج الخامات بأحدث الأساليب العالمية بقصد تجهيزها وتهيئتها للاستخدام الصناعي، وأعمال الحفر والمسح الأرضي للكشف عن الخامات، والإنتاج النقل، والتخزين، والتسويق، والبحث، والتطوير، وجميع الأنشطة الضرورية المباشرة وغير المباشرة التي تقوم بها الشركة في مناطق الالتزام وصولًا إلى المنتج في شكله الصناعي النهائي.

وفي عام 2020 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بإصدار القانون رقم 193 لسنة 2020، بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية.

وتضمن القرار الجمهوري، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم "36 مكرر ج"، أنَّ تكون فترة الاستغلال الممنوحة للشركة لتلك المحاجر والملاحات 30 عامًا، وفق الاتفاق الموقع بين الجهات الأربعة.

حوكمة المحاجر
كانت حوكمة المحاجر خطوة هامة في نظر الحكومة لتطوير قطاع المحاجر، وكلف محلس الوزراء وزارة الاتصالات بملف الحكومة، لقدرتها على وقف أي تجاوزات أو إهدار لموارد الدولة والحفاظ على حقوق الدولة، وحماية وحسن استغلال ثرواتها الطبيعية.

وأنشأت وزارة الاتصالات منصة معلوماتية لحوكمة وإدارة المحاجر، وضمت قاعدة البيانات الجغرافية للمحاجر في 21 محافظة على مستوى الجمهورية (الخريطة المحجرية)، وبوابة إلكترونية لخدمات المواطنين، إلى جانب أنظمة مراقبة وإدارة المحاجر.

ويشمل نظام ميكنة وإدارة المحاجر، نظام مراقبة ورصد المحاجر والذي يتيح رصد المخالفات وحساب الإنتاجية.

وانتهت وزارة الاتصالات حتى الآن من المرحلة الأولى من مشروع الميكنة، وتتضمن التطبيقات الخاصة بإدارة الأصول، وما يشمل ذلك من تطبيق لتنقيح وإدارة قواعد بيانات أصول الدولة المؤجرة، التي بلغ عددها 1030737 أصلا.

وتشمل المرحلة الثانية الجاري تنفيذها حاليًا استكمال تنفيذ تطبيق إدارة الأصول والعقود (العقد الموحد) والتحصيلات، والتطبيق الخاص بالشؤون القانونية، إلى جانب الأرشيف الإلكتروني، وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية وتطبيق الموبايل، وتطبيق التقييم والتسعير، إضافة إلى ما يتعلق بالتكامل مع بيانات رقم عداد الكهرباء.

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