لمواجهة كورونا.. إجازة استثنائية للموظفة التى تعول طفل أقل من 12 عامًا فى المنوفية

في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، باتخاذ الإجراءات التي من شأنها منع التزاحم والتجمعات وتفادي الإصابة بفيروس كورونا، تم تفعيل القرار الخاص بمنح الموظفة التي تعول طفل أو أكثر تقل أعمارهم عن ١٢ عامًا إجازة استثنائية حتى نهاية أجازة نصف العام، والتي سنتنهي يوم ١٨ فبراير ٢٠٢١، وذلك تفاديًا للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.وقال أحمد سويد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه على من تنطبق عليها الشروط وترغب في الحصول على الإجازة الاستثنائية تقديم طلب للمدير المباشر مرفقًا به شهادة ميلاد الطفل، ويتم رفع طلبها للسيد مدير عام الإدارة لاتخاذ اللازم بما لا يعطل سير العمل ويخدم الصالح العام.