الأوراق المطلوبة للالتحاق بنقابة المهن التعليمية
الإثنين 04/يناير/2021 - 11:19 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
حددت نقابة المهن التعليمية الأوراق المطلوبة من المعلمين لاستخراج كارنيه النقابة لأول مرة أو تجديده.
وجاءت هذه الأوراق كالتالي:
1- عدد 2 صورة شخصية حديثة
2- صحيفة أحوال الكترونية
3- صورة بطاقة رقم قومى حديثة
4- مفردات مرتب الكترونية حديثة معتمدة من المدرسة والإدارة التعليمية.
5- استمارة عضوية تسلم مجانا من مقر النقابة بمطاي وتعتمد من المدرسة والإدارة التعليمية
6- صورة عقد العمل معتمد صورة طبق الأصل من الإدارة لو وجدت
7- طابع نقابة مهن تعليمية فئة 1 جنيه.
8- رسوم طبع الكارنيه 25 جنيهًا للعادى و50 جنيهًا للمستعجل.
وحددت النقابة أن يتم احتساب فرق السن أن وجد، ليتوجه العضو لسداد فرق السن، إن وجد فى أى فرع من فروع بنك مصر.
وجاءت هذه الأوراق كالتالي:
1- عدد 2 صورة شخصية حديثة
2- صحيفة أحوال الكترونية
3- صورة بطاقة رقم قومى حديثة
4- مفردات مرتب الكترونية حديثة معتمدة من المدرسة والإدارة التعليمية.
5- استمارة عضوية تسلم مجانا من مقر النقابة بمطاي وتعتمد من المدرسة والإدارة التعليمية
6- صورة عقد العمل معتمد صورة طبق الأصل من الإدارة لو وجدت
7- طابع نقابة مهن تعليمية فئة 1 جنيه.
8- رسوم طبع الكارنيه 25 جنيهًا للعادى و50 جنيهًا للمستعجل.
وحددت النقابة أن يتم احتساب فرق السن أن وجد، ليتوجه العضو لسداد فرق السن، إن وجد فى أى فرع من فروع بنك مصر.