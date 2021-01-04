الأوراق المطلوبة للالتحاق بنقابة المهن التعليمية

حددت نقابة المهن التعليمية الأوراق المطلوبة من المعلمين لاستخراج كارنيه النقابة لأول مرة أو تجديده.وجاءت هذه الأوراق كالتالي:1- عدد 2 صورة شخصية حديثة2- صحيفة أحوال الكترونية3- صورة بطاقة رقم قومى حديثة4- مفردات مرتب الكترونية حديثة معتمدة من المدرسة والإدارة التعليمية.5- استمارة عضوية تسلم مجانا من مقر النقابة بمطاي وتعتمد من المدرسة والإدارة التعليمية6- صورة عقد العمل معتمد صورة طبق الأصل من الإدارة لو وجدت7- طابع نقابة مهن تعليمية فئة 1 جنيه.8- رسوم طبع الكارنيه 25 جنيهًا للعادى و50 جنيهًا للمستعجل.وحددت النقابة أن يتم احتساب فرق السن أن وجد، ليتوجه العضو لسداد فرق السن، إن وجد فى أى فرع من فروع بنك مصر.