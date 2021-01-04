واشنطن: رفع إيران تخصيب اليورانيوم لـ20% ابتزاز نووي

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن قرار إيران تخصيب اليورانيوم بنحو 20% محاولة لتعزيز حملة الابتزاز النووي.وجاء ذلك ردا على إعلان وكالة الطاقة الإيرانية في وقت سابق اليوم قدرتها على رفع نسبة التخصيب النووي لـ 20 % وهي النسبة التي تمكنها من صنع قنبلة نووية وبما يخالف الاتفاق النووي الموقع مع القوى الكبرى عام 2015.وأوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الخطوة الإيرانية محاولة واضحة لزيادة حملة الابتزاز النووي وهي محاولة ستستمر بالفشل وذلك وفق قناة "الحرة" الأمريكية.وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سيواصلان التطلع إلى مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإبلاغ الحقائق على الأرض، مؤكدا أن برنامج التخصيب الإيراني طور سرًا بما في ذلك منشاة فوردو، كما احتفظت إيران بأرشيف من سجلات برنامج الأسلحة النووية إلى جانب العديد من الموظفين الرئيسيين الذين قادوا ذلك البرنامج.