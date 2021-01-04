رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن: رفع إيران تخصيب اليورانيوم لـ20% ابتزاز نووي

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:14 م
تخصيب اليورانيوم
تخصيب اليورانيوم
محمد عمر
طباعة
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن قرار إيران تخصيب اليورانيوم بنحو 20% محاولة لتعزيز حملة الابتزاز النووي.

وجاء ذلك ردا على إعلان وكالة الطاقة الإيرانية في وقت سابق اليوم قدرتها على رفع نسبة التخصيب النووي لـ 20 % وهي النسبة التي تمكنها من صنع قنبلة نووية وبما يخالف الاتفاق النووي الموقع مع القوى الكبرى عام 2015.

وأوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الخطوة الإيرانية محاولة واضحة لزيادة حملة الابتزاز النووي وهي محاولة ستستمر بالفشل وذلك وفق قناة "الحرة" الأمريكية.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سيواصلان التطلع إلى مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإبلاغ الحقائق على الأرض، مؤكدا أن برنامج التخصيب الإيراني طور سرًا بما في ذلك منشاة فوردو، كما احتفظت إيران بأرشيف من سجلات برنامج الأسلحة النووية إلى جانب العديد من الموظفين الرئيسيين الذين قادوا ذلك البرنامج.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

السعودية وقطر تتفقان على فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية

الإمارات: القمة الخليجية ستكون تاريخية ونحن في الاتجاه الصحيح

تفاصيل رفض السودان حضور اجتماع اليوم بشأن سد النهضة

الصور

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

image description

محافظ أسيوط يتفقد تطوير 3 قرى في أبوتيج

image description

محافظ دمياط تفتتح عيادات جراحات الأسنان

image description

حملات دورية على المنشآت العامة والخاصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة الفزع بواقعة زفتى والحسينية

السعودية وقطر تتفقان على فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021

موسكو تُهاجم واشنطن بسبب قانون مكافحة المنشطات: «مسيّس»

خبراء: متغير كورونا الجديد قد يجعل احتواء الجائحة أكثر صعوبة

كوريا الجنوبية تسجل أول تراجع سكاني في تاريخها

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

ومن العشق ما قتل.. كيف دفع الحب الأول ناهد شريف للانتحار؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
لواء. محسن الفحام
الإرهاب المتحور
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. مناقشة رواية ما تبقى من الشمس بـ«النيل الثقافية»

«كقطة تعبر الطريق».. جديد حاتم حافظ عن المصرية اللبنانية

«أحلام الأدب».. قراءة لسيرة الأحلام في النصوص المقدسة

مركز الحرية يدعو السكندريين للمشاركة في تقرير حالة الإبداع