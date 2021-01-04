اقتصار صلوات العيد على الكهنة بإيبارشية الوادي الجديد

أعلنت إيبارشية الوادي الجديد بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة الأنبا أرسانيوس أسقف الإيبارشية، عن تفاصيل الحضور بقداس عيد الميلاد المجيد.وأشارت الإيبارشية في بيان إلى أن قداس عيد الميلاد المجيد والذي يوافق مساء يوم 6 يناير الجاري، سوف تقتصر صلواته على الكهنة وعدد محدود من الشمامسة للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لختام صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.