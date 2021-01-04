الأنبا مكاريوس يلغي اجتماعه الأسبوعي بسبب تداعيات كورونا

أعلن الأنبا مكاريوس أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، مساء اليوم، إلغائه لفعاليات اجتماعه العام الأسبوعي بكنيسة السيدة العذراء مريم بالفكرية المنيا بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.واتخذت عدد من الكنائس الأرثوذكسية قرار إلغاء الإجتماعات الروحية، والأنشطة الكنسية للحد من التجمعات خلال الفترة الراهنة.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لختام صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.