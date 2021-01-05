الأوراق المطلوبة لأصدار بطاقة التموين لأول مرة إلكترونيا

الأوراق المطلوبة لإصدار بطاقة التموين لأول مرة إلكترونياً 1 - صورة من البطاقة الشخصية.

2 - صور شهادات ميلاد الأبناء.

3 - إيصال كهرباء أو تليفون أو غاز.

4 - الأوراق والمستندات التي تبرهن علي الحالة المادية للمواطن.

5 - صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

6 - صور شهادات ميلاد المستفيدين.

7 - مستندات أخرى تؤكد استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية.



ويشترط على من يحصل عليىالخدمة أن يكون فرد داخل بطاقة فصل اجتماعي متزوج.





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جدير بالذكر أن موقع "



بالإضافة لطرح خدمة تغيير البطاقة من محافظة لأخرى مع استمرار خدمة استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد من خلال الموقع، بدلا من الذهاب إلى المكاتب أو تقديم طلب.



ويأتي كل ذلك في إطار توجه الدولة لميكنة الخدمات ٱلكترونيا بما يوفر وقت وجهد المواطن، وبما يتلائم مع الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا. جدير بالذكر أن موقع " دعم مصر " يسمح خلاله باستخراج بطاقات الفصل الاجتماعي، وهو استخراج بطاقة تموين مستقلة للشخص المتزوج والمقيد على بطاقة أسرته، حيث يحق له فصل نفسه من بطاقة أسرته، واستخراج بطاقة تموين.بالإضافة لطرح خدمة تغيير البطاقة من محافظة لأخرى مع استمرار خدمة استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد من خلال الموقع، بدلا من الذهاب إلى المكاتب أو تقديم طلب.ويأتي كل ذلك في إطار توجه الدولة لميكنة الخدمات ٱلكترونيا بما يوفر وقت وجهد المواطن، وبما يتلائم مع الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.