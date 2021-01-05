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تقارير ومتابعات

الأوراق المطلوبة لأصدار بطاقة التموين لأول مرة إلكترونيا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:39 ص
بطاقة التموين
بطاقة التموين
اسماء منصور
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يمكن من خلال موقع دعم مصر إطلاق خدمة استخراج بطاقات التموين، حيث تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، على استخراج بطاقات التموين الجديدة لغير المقيدين خلال هذا الموقع، الذي يقدم العديد من الخدمات للمواطن بالأضافة لخدمة إصدار بطاقة تموين لأول مره التي تستلزم بعض الأوراق المطلوبة للتقديم إلكترونيًا:

ويستطيع صاحب بطاقة التموين أو أحد أفراد الأسرة المقيدة على البطاقة الدخول هذا الموقع بدلا من الذهاب لمكاتب التموين، ويشترط أن يكون المتقدم لهذه الخدمة إلكترونيًا وغيرها من الخدمات على نفس الموقع لديه هاتف محمول مسجلا باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته، ويكون هذا الهاتف مسجلا على الموقع، حتى يتسثنى التحقق من هوية مقدم الطلب.

وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بفلترة المتقدمين للخدمة حتي يتم تقديم الدعم لمن يستحقه من الفئات محدودة الدخل.

ويستعرض «الدستور» في السطور التالية الأوراق اللازمة لاستخراج بطاقة تموين جديدة إلكترونيًا وهي كالتالي: 

الأوراق المطلوبة لإصدار بطاقة التموين لأول مرة إلكترونياً

1 - صورة من البطاقة الشخصية.
2 - صور شهادات ميلاد الأبناء.
3 - إيصال كهرباء أو تليفون أو غاز.
4 - الأوراق والمستندات التي تبرهن علي الحالة المادية للمواطن.
5 - صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.
6 - صور شهادات ميلاد المستفيدين.
7 - مستندات أخرى تؤكد استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية.

ويشترط على من يحصل عليىالخدمة أن يكون فرد داخل بطاقة فصل اجتماعي متزوج.

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جدير بالذكر أن موقع "دعم مصر" يسمح خلاله باستخراج بطاقات الفصل الاجتماعي، وهو استخراج بطاقة تموين مستقلة للشخص المتزوج والمقيد على بطاقة أسرته، حيث يحق له فصل نفسه من بطاقة أسرته، واستخراج بطاقة تموين.

بالإضافة لطرح خدمة تغيير البطاقة من محافظة لأخرى مع استمرار خدمة استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد من خلال الموقع، بدلا من الذهاب إلى المكاتب أو تقديم طلب.

ويأتي كل ذلك في إطار توجه الدولة لميكنة الخدمات ٱلكترونيا بما يوفر وقت وجهد المواطن، وبما يتلائم مع الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

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