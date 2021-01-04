الأنبا غبريال يترأس تسبحة كيهك بمطرانية بني سويف

ترأس الأنبا غبريال أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببني سويف، مساء اليوم، صلوات تسبحة كيهك وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم مقر المطرانية.وشاركه الصوات عدد محدود من الكهنة والشمامسة والأقباط وذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لختام صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.