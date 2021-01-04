الأنبا مقار يترأس القداس بكاتدرائية مارجرجس بالعاشر

ترأس الأنبا مقار أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعاشر من رمضان والشرقية، اليوم، صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية القديس مار جرجس بالعاشر.واقتصرت صلوات القداس على الكهنة وعدد محدود من الشمامسة وذلك لحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لختام صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.