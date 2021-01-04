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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ولي عهد البحرين يترأس وفد بلاده في القمة الخليجية

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:45 م
الأمير سلمان بن
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة،
وكالات
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يترأس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، وفد بلاده في مؤتمر القمة 41 لقادة دول مجلس التعاون الذي يعقد غدًا الثلاثاء في السعودية، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأكدت مملكة البحرين حرصها على مواصلة دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوطيد أصر التعاون تعزيزا لكل ما فيه الخير لمواطني دول المجلس.

وأعلنت الكويت عشية القمة عن اتفاق السعودية وقطر على فتح المجال الجوي والحدود البحرية والبرية بين الدولتين في إطار جهود مصالحها تقودها الكويت منذ اندلاع الأزمة الخليجية.

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