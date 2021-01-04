أسعار النفط تهبط مع الأسهم الأمريكية بينما تؤجل أوبك+ قرارا بشأن الإنتاج

تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في عدة أشهر في تعاملات متقلبة اليوم الاثنين، بينما هبطت الأسهم الأمريكية حوالي اثنين في المئة بفعل القلق بشأن نتيجة انتخابات الإعادة في ولاية جورجيا.وقلصت سوق النفط خسائرها بعدما لم تتمكن مجموعة أوبك+ من اتخاذ قرار اليوم بشأن زيادة أو عدم زيادة إنتاج الخام في فبراير وستجتمع مجددا غدا الثلاثاء.وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 71 سنتا، أو 1.37 بالمئة، لتسجل عند التسوية 51.09 دولار للبرميل.وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 90 سنتا، أو 1.85 بالمئة، لتسجل عند التسوية 47.62 دولار للبرميل.وفي وقت سابق من الجلسة ارتفع الخامان القياسيان كلاهما دولارا للبرميل ليصل خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوياته منذ فبراير وبرنت لأعلى مستوى له منذ مارس.وسجلت علاوة برنت على الخام الأمريكي أعلى مستوى منذ مايو.وفي بورصة وول ستريت، هبط المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي من مستويات قياسية مرتفعة في أول أيام التداول في العام الجديد بينما يسافر الرئيس دونالد ترامب إلى جورجيا في مسعى للإبقاء على مجلس الشيوخ الأمريكي في أيدي حزبه الجمهوري.وانقسم منتجو النفط في مجموعة أوبك+ اليوم بشأن زيادة إنتاج النفط في فبراير مع خشية البعض من تأثير موجة جديدة من الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا في حين قالت روسيا وقازاخستان إن تعافي الطلب يبرر زيادة الإنتاج، حسبما قالت خمسة مصادر بأوبك+.وقال مصدران إن المجموعة ستجتمع مجددا غدا الثلاثاء، وزادت أوبك+ الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا هذا الشهر لكن بعض الأعضاء يشككون في الحاجة إلى زيادة أخرى من فبراير بسبب تصاعد جائحة كوفيد-19.وفي الشرق الأوسط، دعمت التوترات أسعار النفط في وقت سابق اليوم بعد أن احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج واستئناف إيران تخصيب اليورانيوم في منشأة نووية تحت الأرض.