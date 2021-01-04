مطران طهطا يترأس تسبحة كيهك بكاتدرائية الأنبا شنودة

ترأس الأنبا أشعياء، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطهطا، مساء اليوم صلوات تسبحة كيهك، وذلك بكاتدرائية القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين طهطا.واقتصرت صلوات التسبحة على كهنة الكنيسة وعدد محدود من الشمامسة بدون حضور من الأقباط، وذلك للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لختام صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.