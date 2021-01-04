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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

صاحب شخصية هاني: «همثل دور شيوخ ونتفليكس فيها أجرأ من كده»

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:36 م
الفنان محمد سليمان
الفنان محمد سليمان
محمد مجدي
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أعرب الفنان محمد سليمان عن سعادته الغامرة بالحالة التي قدمها في مسلسل هذا المساء والتي احتفت بها منصات التواصل الاجتماعي، على الرغم من عرض العمل منذ 4 أعوام.

قال سليمان لـ«الدستور»، إن واقع المسلسل مختلف فشخصية هاني محترمة، على العكس فإن إياد نصار هو الذي كان يخون زوجته، فواقع العمل مختلف تمامًا عما تخيله كل مَن شاهد الفيديو المتداول بين الجمهور:«في رأيي أن المتفرج لا بدّ أن يكون لديه الوعي لاختيار الأعمال التي تناسب واقعه ومجتمعه، فهذا التحيز من الجمهور والكوميديا على المشهد جعلتني أفكر في عدم تقديم هذه النوعية من الأعمال مرى أخرى واتجه إلى تقديم شخصيات الشيوخ والشخصيات الدينية فقط.

أضاف: "أحب التنوع في الأدوار التي أقدمها من أجل الفن وتطوير القصص لإيصال أفكار متنوعة للجمهور، وهو ما أحاول فعله في كل عمل أقوم بتقديمه".

وأشار الفنان الشاب إلى أن الكوميكس كانت خفيفة الظل وجعلتني سعيد وابتسمت كثيرًا عليها، لكن لا بدّ أن يعلم المشاهد أن هناك أعمال أكثر صعوبة من هذا المشهد، فمنصة نتفليكس مثلًا تقدم أعمال جريئة ولا تناسب أعرافنا، وأنا من محبي تقسيم الأعمال بحسب السن وطريقه التفكير:"أعلم أفراد أسرتي على عدم تصديق كل ما يقدم في الفن، فأنا أقوم بعمل فلترة دائمًا لما يشاهده أبنائي في المنزل".

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