الأوقاف: اعتماد خمسة إشهادات وقفية جديدة

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خمسة إشهادات وقفية جديدة عبارة عن شهادات استثمار تقدر بنحو 491 ألف جنيه، مع بداية العام الجديد 2021.وكان وزير الأوقاف، قد اعتمد عشرة إشهادات وقفية جديدة، منذ يومين، تزيد قيمتها على عشرة ملايين جنيه.وتدعو الوزارة، أن يتقبل الله (عز وجل)، من كل من أنفق في سبيل الله، وفي خدمة وطنه، وتؤكد أنها ستبذل قصارى جهدها لتكون عند حسن ظن الواقفين، وعند تنفيذ شروطهم الوقفية.