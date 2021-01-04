جامعة السويس تطهر القومسيون الطبي بمستشفى أبوالعزايم

وجه رئيس جامعة السويس الدكتور السيد الشرقاوي، قافلة من إدارة الجامعة لإجراء عمليات تعقيم وتطهير لمقر القومسيون الطبي واللجنة الطبية بمستشفى أبو العزايم بالأربعين لتطهير كافة مرافق المستشفى.وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا الإجراء ليس الأول من نوعه ولكن سبق وقامت به الجامعة أكثر من مرة إبان الموجة الأولى من الوباء، وأن الجامعة قد أعدت خطة مكثفة لعمل تطهير لمختلف المرافق والمؤسسات بمدينة السويس.وذكر بيان صادر عن جامعة السويس أن مثل تلك الإجراءات تأتي إيمانا من جامعة السويس بالدور الخدمي والمجتمعي في ظل الظروف الراهنة، خلال الحرب ضد فيروس كورونا.