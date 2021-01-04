رحمي: الرئيس أوصى بتوفير كافة الإمكانيات لتطوير مسار العائلة المقدسة

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوصى الحكومة بتوفير كافة الإمكانيات لتطوير مسار العائلة المقدسة، حيث أنه أحد الآثار التاريخية والدينية والذي يجذب أكثر من ٢ مليار سائح حول العالم، كما أكد أن افتتاح وتطوير المسار هو نقطة من النقاط الهامة التي تسعى المحافظة من خلالها أن تجد مكانًا على الخريطة السياحية على مستوى الجمهورية.وأشار إلى أن محافظة الغربية بها عدد كبير من المساجد من ضمنها مسجد السيد البدوي والعديد من الكنائس والتي تتضمن كنيسة مارجرجس وبعض الآثار الفرعونية بصالحجر وبلتاج وإبيار ومتحف طنطا، بالإضافة إلى موقعها بين فرعي النيل وقناطر دهتورة، وهو الأمر الذي تستحق من أجله المحافظة مزيدًا من الاهتمام لكي تكون مقصدًا جديدًا للسياحة.ووجه المحافظ الشكر للرئيس ورئيس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والسياحة والآثار والكنيسة المصرية، وكذلك لنائب المحافظ وللهيئة القومية للإنتاج الحربي المنفذة للمشروع، وفريق العمل بمركز ومدينة سمنود الذين بذلوا كل الجهود الممكنة ليصبح المكان علامة مميزة بعد أن كان سوقًا عشوائيًا غير منظم، وأنهى رحمي كلمته بعاشت مصر تحت قيادة زعيمها وبعزم رجالها وتلاحم فئات شعبها حتى يعم الخير والرخاء والسلام كل أرجاء البلاد وتحيا مصر عزيزة قوية دائمًا، ثم عرضت محافظة الغربية فيلمًا تسجيليًا عن مراحل تطوير مسار العائلة المقدسة.