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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تطعيم 83 ألفًا بلقاح كورونا في إسبانيا

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:43 م
كورونا في إسبانيا
كورونا في إسبانيا
وكالات
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قال وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا، إن بلاده أعطت نحو 83 ألف شخص جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد19-) الذي انتجته شركة فايزر منذ 27 ديسمبر الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إيلا قوله في مؤتمر صحفي تلفزيوني اليوم الاثنين، إن إسبانيا تتوقع تلقي حوالي 350 ألف جرعة أسبوعيا خلال الأشهر القليلة المقبلة، مما سيسمح للسلطات بإعطاء حوالي 5ر4 مليون شخص جرعة من اللقاح بنهاية مارس. ويبلغ عدد سكان إسبانيا حوالي 47 مليون نسمة.

وستكون سرعة عمليات التطعيم في إسبانيا أساسية لضمان انتعاش سريع للاقتصاد الإسباني، الذي سجل انكماشا أكثر حدة من معظم البلدان المتقدمة العام الماضي.

وارتفعت الإصابات بكورونا في إسبانيا خلال موسم العطلات، حيث سجلت عددا قياسيا من الحالات في نهاية العام وسجلت إسبانيا انخفاضا في حالات الإصابة اليوم الاثنين، لكن إيلا حذر من أن هذا الانخفاض كان بسبب التأخر في الإبلاغ عن الإصابات خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، مشيرا إلى أنه يتوقع زيادة في الحالات في الأيام المقبلة.

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