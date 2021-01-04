كورونا يفرض إغلاقًا شاملًا في بريطانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، فرض إغلاق شامل في البلاد لوقف تفشي فيروس كورونا.‏‎وقال جونسون في بيان إنه تقرر غلق المدارس والانتقال إلى التعليم عن بعد.وأكد ‏جونسون لمواطنيه أنه لا يمكنهم الخروج من منازلهم إلا بشكل محدود.يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة في وقت سابق اليوم عن بدء حملات التطعيم ضد كورونا.