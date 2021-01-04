كورونا يفرض إغلاقًا شاملًا في بريطانيا
الإثنين 04/يناير/2021 - 10:46 م
محمد عمرطباعة
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، فرض إغلاق شامل في البلاد لوقف تفشي فيروس كورونا.
وقال جونسون في بيان إنه تقرر غلق المدارس والانتقال إلى التعليم عن بعد.
وأكد جونسون لمواطنيه أنه لا يمكنهم الخروج من منازلهم إلا بشكل محدود.
يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة في وقت سابق اليوم عن بدء حملات التطعيم ضد كورونا.
وقال جونسون في بيان إنه تقرر غلق المدارس والانتقال إلى التعليم عن بعد.
وأكد جونسون لمواطنيه أنه لا يمكنهم الخروج من منازلهم إلا بشكل محدود.
يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة في وقت سابق اليوم عن بدء حملات التطعيم ضد كورونا.