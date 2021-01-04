الأنبا يؤانس يترأس تسبحة كيهك بكاتدرائية الملاك ميخائيل

ترأس الأنبا يؤانس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، مساء اليوم الإثنين، صلوات تسبحة كيهك القبطي، وذلك بكاتدرائية الملاك ميخائيل أسيوط.وشاركه بالحضور في فعاليات التسبحة عدد محدود من الأقباط والكهنة مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لختام صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.