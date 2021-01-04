الإمارات: القمة الخليجية ستكون تاريخية ونحن في الاتجاه الصحيح

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الإثنين، إنَّ القمة الخليجية في السعودية غدًا هي قمة تاريخية بامتياز.وأوضح «قرقاش» عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أنَّ القمة يعاد من خلالها اللحمة الخليجية وسيحرص القادة عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار دول الخليج وشعوبهم الأولوية الأولى.وأضاف: «أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح».وأعلنت الكويت في بيان مساء اليوم عن عودة فتح الأجواء بين قطر والسعودية بعد قطع العلاقات بين البلدين منذ يونيو 2017.