«أخدت حظي من الدنيا».. رسالة مؤثرة من «قمصان» أيقونة محاربة السرطان

ترك محمد قمصان، ابن محافظة كفر الشيخ، وأشهر محارب لمرض السرطان حتى تحول لأيقونة منذ سنوات طويلة، رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "السرطان انتشر خلاص إنا لله وإنا إليه راجعون.. بقالي 4 سنين صابر وراضي وطول الوقت بقول وبشر الصابرين.. وصيتي إن اندفن بالنهار بلاش بالليل بخاف من الضلمة ياما والله اطلعلكوا من تربتي".وتابع قمصان في رسالته: أنا أخدت حظي في الدينا بالمرض والمستشفيات.. فاضلي المكافأة بالجنة وجع طول الليل هينتهي العلاج هينتهي تعب أمي هينتهي عايز منكوا طلب ادعوا ل أمي واخواتي وكل الناس اللي بيحبوني بالصبر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه".وأصيب محمد محمد قمصان، البالغ مع العمر 20 عاما، المقيم بقرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، بسرطان في الدم منذ ما يقرب من 3 سنوات ويعد أحد أهم أيقونات محاربة السرطان اللعين.فيما انهالت عليه آلاف التعليقات متمنين له الشفاء، داعين إياه إلى عدم اليأس، وقاموا بتقديم الدعم المعنوي له في معركته مع مرض السرطان.