الشبورة تعوق حركة السير بطريق السويس الإسماعيلية (فيديو)

انتشرت الشبورة المائية، منذ قليل، بأجواء طريق السويس الإسماعيلية، مما تسبب في صعوبة الرؤية الأفقية.ولجأ مستخدمو الطريق من المسافرين إلى الاحتماء بالوقوف بحواف الطريق، أو السير أقصى اليمين مع إنارة أضواء كشافات الانتظار لتنبيه السيارات القادمة من الخلف.وفي سياق آخر يشهد طريق السويس القاهرة خلال الأسبوع الأخير غلقا تاما في الفترة بين الفجر والعاشرة صباحا بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي تعوق الرؤية الأفقية لقائدي السيارات.