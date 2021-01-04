3 إصابات برصاص الاحتلال قرب يعبد جنوب غرب جنين

أصيب ثلاثة فلسطينيين، مساء اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.وأفادت مصادر محلية، لوكالة وفا الفلسطينية الجديدة، بأن الفلسطينيين الثلاثة أصيبوا في الأطراف السفلية، أثناء تواجدهم بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري، نقلوا إثرها إلى أحد مستشفيات مدينة جنين.